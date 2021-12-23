Şişli metro durağındaki duman paniğe neden oldu

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir alışveriş merkezinin elektrik panolarında çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle Şişli Metro Durağı'nın Fulya yönündeki alt geçidi duman altında kaldı. Paniğe neden olan olay nedeniyle bu geçit yolcu giriş-çıkışına kapatıldı.

ANKA
23 Aralık 2021 Perşembe, 15:41
Şişli metro durağındaki duman paniğe neden oldu
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Şişli ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında, bir alıveriş merkezinin elektrik panolarında küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin hemen önünde bulunan Şişli Metro'sunun Fulya yönündeki alt geçidini duman bastı. Duman paniğe neden olurken, söz alt geçit yolcu-giriş çıkışına kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede duruma müdahale etti. Dumanın tahliyesi ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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