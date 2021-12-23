Şişli metro durağındaki duman paniğe neden oldu
İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir alışveriş merkezinin elektrik panolarında çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle Şişli Metro Durağı'nın Fulya yönündeki alt geçidi duman altında kaldı. Paniğe neden olan olay nedeniyle bu geçit yolcu giriş-çıkışına kapatıldı.
Şişli ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında, bir alıveriş merkezinin elektrik panolarında küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin hemen önünde bulunan Şişli Metro'sunun Fulya yönündeki alt geçidini duman bastı. Duman paniğe neden olurken, söz alt geçit yolcu-giriş çıkışına kapatıldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede duruma müdahale etti. Dumanın tahliyesi ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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