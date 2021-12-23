Şişli metro durağındaki duman paniğe neden oldu

23 Aralık 2021 Perşembe, 15:41

Şişli ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında, bir alıveriş merkezinin elektrik panolarında küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin hemen önünde bulunan Şişli Metro'sunun Fulya yönündeki alt geçidini duman bastı. Duman paniğe neden olurken, söz alt geçit yolcu-giriş çıkışına kapatıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede duruma müdahale etti. Dumanın tahliyesi ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.