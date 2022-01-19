Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları koronavirüse yakalandı
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İki başkan da genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, çalışmalarına evden devam edeceklerini duyurdu.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, koronavirüse yakalandıklarını duyurdular.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili komşularım, rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma bir süre evimden devam edeceğim. Siz kıymetli komşularımla en kısa sürede yeniden bir arada olmak dileğiyle” dedi.
Sevgili Komşularım,— Muammer Keskin (@muammerkeskin75) January 19, 2022
Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma bir süre evimden devam edeceğim. Siz kıymetli komşularımla en kısa sürede yeniden bir arada olmak dileğiyle...
Mehmet Murat Çalık da “Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, bu süre boyunca görevimi evimden sürdürerek Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğim” paylaşımında bulundu.
Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, bu süre boyunca görevimi evimden sürdürerek Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğim.— Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) January 19, 2022
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