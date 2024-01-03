Şişli'de dehşet: İş yeri otomatik silahla tarandı

İstanbul, Şişli'de, motosiklet ile sokaktan geçen iki kişi, otomatik silahla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletli saldırganlar, olay yerinde durmadan uzaklaştı.

DHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:52
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Gülbahar Mahallesi'nd, 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.30 sıralarında, motosiklet ile sokaktan geçen iki kişi, otomatik silahla iş yerine kurşun yağdırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yirmi bir tane merminin isabet ettiği iş yerinde, ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinin duvarlarında ve camlarında hasar oluştu.

Polis, yaptığı çalışmada iş yerinin çevresinden 26 adet boş mermi kovanı topladı. Olay yeri inceleme ekibi, topladığı mermi kovanlarını, balistik inceleme yapılması için muhafaza altına aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırının saniyeler içinde gerçekleştiği ve motosiklet üstünde bulunan iki kişiden birinin motosikleti kullanırken arkada oturan saldırganın elindeki otomatik silahla iş yerini taradığı görülüyor.

Görüntülerde, saldırı gerçekleştiği sırada iş yerinin önünde oturan bir kişinin mermilerin hedefi olmaktan kıl payı ile kurtulduğu da görülüyor. Saldırganlar, olayın ardından hiç durmayarak motosiklet ile olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. 


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