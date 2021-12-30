Şişli'de vahşi cinayet! Tunuslu kadın kolları ve ayakları bağlanmış şekilde bulundu

30 Aralık 2021 Perşembe, 11:23

Şişli'de bulunan bir otelde, dün sabah 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi.

Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

YÜZÜ BANTLANIP, KOLLARI VE AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye (31) ait olduğu öğrenildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı. Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Guitni'nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni'nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 17 YAŞINDA BİR SURİYELİ

Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19'da olayın yaşandığı otele gelerek 5'inci kattaki odaya girdi. Kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Bu kişinin saat 19.43'te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58'de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi.

Şüpheli, 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti.

Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerince Mariyam Aloui Ep Guitni'nin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"ELLERİ, KOLLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNMUŞ”

Olayın yaşandığı otelin yanında bulunan restoranda çalışan Osman Şenel, “Sabah erken saatlerde iş yerine geldik. Polis arkadaşların buraya geldiğini gördük. Galiba otelde cinayet işlenmiş. Sanırım bir kadın müşteri, elleri, kolları bağlı halde ölü bulunmuş. Biz görmedik ama içeridekilerin söylediği kadarıyla olay bu şekildeymiş. Şu an polisler inceleme yapıyor” dedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, aranan şüpheliyi bugün yakaladı. 17 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.