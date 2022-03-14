Şişli'de korkutan yangın!
Şişli'de 5 katlı bir binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. O sırada binada bulunan vatandaşlar binadan yükselen alevleri fark ederek binayı boşalttı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de bu sırada çevrede bulunan vatandaşları binadan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.
Kısa sürede büyüyen yangında, daire alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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