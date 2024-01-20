Şişli'de mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler

Yayınlanma: 20.01.2024 - 16:36

Güncelleme: 20.01.2024 - 16:45

Teşvikiye Mahallesi, Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta geçen salı günü saat 22.00'de mühendis Fatih Aksin, dışarıda kafasına darbe aldıktan sonra evine geldi.

Kendisini iyi hissetmeyen Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. Fatih Aksin, arkadaşları yanına geldikten bir süre sonra yere düşerek hayatını kaybetti. Mühendis Fatih Aksin'in ölüm nedenini aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, yaşadığı bina ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemişti.

Vali Konağı Caddesi'nde çiçekçilik yapan bir kişi polise verdiği ifadede, Fatih Aksin'in bir mağaza önünde yere düşerek kafasını basamağa çarptığını görerek yardıma koştuğunu söyledi.

Yerden kaldırdığı Aksin'e su vererek ambulans çağırmayı teklif ettiğini belirten çiçekçi, Fatih Aksin'in bunu kabul etmeyerek uzaklaştığını belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENDİ

Polis ekipleri, yeni bilgiler doğrultusunda Fatih Aksin'in (49) önünde düştüğü giyim mağazasının güvenlik kamerasını inceledi. İzlenen görüntülerde, mağaza önünden geçerken birden duran Aksin'in, kimsenin müdahalesi olmadan fenalaşarak sırt üstü yere düştüğü, kafasını mağazanın giriş basamağının köşesine çarptığı anlaşıldı.

Yapılan incelemelerde 14.12 sıralarında dışarı çıkan Aksin'in, 15.10 sıralarında kafasının arka tarafını tutarak binaya girdiği tespit edilmişti. Aksin'in eliyle kafasını tutarak evine doğru yürüdüğü, daha sonra apartman kapısında bir süre beklediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.