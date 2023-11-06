Şişli'de sokak süpürme aracı yandı

İstanbul Şişli'de sokak süpürme aracı seyir halindeyken alev aldı. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesine rağmen araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:32
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İstanbul Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Eflatun Sokak'ta sabah saat 07.30 sıralarında, Şişli Belediyesi'ne ait sokak süpürme aracı seyir halindeyken alev aldı.

Aracı durdurarak aşağı inen şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredekiler de hortumla su sıkarak şoföre yardım etti. Tüm çabalara rağmen yangın büyürken, araç alev alev yandı. 

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasının ardından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sokaktaki bir binanın da duvarı yangın nedeniyle oluşan dumandan karardı.
 


Şişli alev

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