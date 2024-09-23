Site otoparkında yangın faciası: 1 ölü, 12 yaralı
Kırklareli’de bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerindeki bir sitenin bodrum katındaki otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Yangın çıktığı esnada aracını park eden E.O. (44) otoparkta mahsur kaldı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında otoparkta mahsur kalan E.O.’nun hayatını kaybettiği belirlenirken 12 kişi dumandan etkilendi.
Savcının incelemesinin ardından E.O.’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yangında otoparkta bulunan 5 otomobil kullanılamaz hale gelirken diğer araçlarda maddi hasar oluştu. Ayrıca bazı dairelerde hasar meydana geldi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #otopark
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