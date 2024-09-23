Site otoparkında yangın faciası: 1 ölü, 12 yaralı

Kırklareli’de bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Site otoparkında yangın faciası: 1 ölü, 12 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:00

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerindeki bir sitenin bodrum katındaki otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yangın çıktığı esnada aracını park eden E.O. (44) otoparkta mahsur kaldı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında otoparkta mahsur kalan E.O.’nun hayatını kaybettiği belirlenirken 12 kişi dumandan etkilendi.

Savcının incelemesinin ardından E.O.’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangında otoparkta bulunan 5 otomobil kullanılamaz hale gelirken diğer araçlarda maddi hasar oluştu. Ayrıca bazı dairelerde hasar meydana geldi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #otopark

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