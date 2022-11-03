Kocaeli'de 80 işçi yemekten zehirlendi
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir lojistik firmasında gece verilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 80 işçi hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen işçilerin büyük bölümü taburcu oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkisindeki bir lojistik firmasında çalışan işçilere gece verilen yemekte çorba içip, tavuk ve makarna ikram edildi.
Yemeğin ardından çok sayıda işçi rahatsızlandı.
Firma yetkililerinin ihbarı üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi.
Rahatsızlanan 80 işçi, fabrikanın servisleri ve ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ilebaşka hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin büyük bölümü taburcu edildi.
Hastaneye gelen jandarma ekipleri, işçilerin ifadelerine başvurdu, incelenmek üzere yemeklerden numune alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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