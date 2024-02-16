Sivas'ta 45 gün önce üzerine kamyon düşen eve şimdi de TIR düştü
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 10 metreden iki katlı evin üst katına uçtu sürücü yaralandı. Aynı evin üzerine 45 gün önce de bir kamyon uçmuştu.
Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana gelen olayda İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı iki katlı evin üst katına uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Göz Atın
45 GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA
Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, TIR kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı.
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