Sivas’ta acı olay: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Sivas'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nazan Yılmazer (51), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 17:50
Sivas’ta acı olay: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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Feci kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Y.Y. yönetimindeki 06 DU 0615 plakalı otomobil, kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Yılmazer'e çarptı. Kazada Yılmazer ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazan Yılmazer, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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