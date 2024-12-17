Sivas'ta annesi ve ikiz kardeşini katleden şahıs tutuklandı!

Sivas’ta alacak verecek meselesi nedeniyle annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Sivas'ta annesi ve ikiz kardeşini katleden şahıs tutuklandı!
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İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:31

Olay, geçen günlerde Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt’tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak, oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde bulundu.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan kardeş H.K. intihara kalkıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #sivas #İkiz kardeş #Cinayet

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