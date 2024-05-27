Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarptıktan sonra ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:06
Sivas’ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Kılavuz kavşakta meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 09 ACT 250 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptıktan sonra ters döndü.

Kazada Ş.E., K.K.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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