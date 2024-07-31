Sivas'ta Heniyye için gıyabı cenaze namazı kıldı
Hamas lideri İsmail Heniyye’nin İran’da düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından, Sivas Kale Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran’da suikaste uğradı.
Heniyye, Tahran’da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Suikaste kurban giden Hamas lideri Haniye için yurt genelinde olduğu gibi Sivas’ta da gıyabi cenaze Namazı kılındı. Camilerden ikinci namazı öncesi sela okundu. Kale Camisi’nde kılınan namaz sonrası Heniyye için dua edildi.
Cenaze namazına STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Namazda ayrıca tüm şehitler için dua edildi.
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