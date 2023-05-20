Sivas'ta hortum çatıları uçurdu

Yayınlanma: 20.05.2023 - 18:02

Güncelleme: 20.05.2023 - 18:02

Sivas'ın Zara ilçesinde merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, Ahmet Başyurt Mahallesi Kanlıçayır mevkisinde hortuma dönüştü.

Kısa süre etkili olan hortum nedeniyle bölgedeki bazı ev, ahır ve samanlıkların çatıları zarar gördü.

Hortumun ilçedeki binaların çatısındaki parçaları savurma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diğer yandan Sivas merkezde de sağanak etkili oldu.

Sürücüler, araçlarıyla yollarda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte zorlandı. Kentin birçok noktasında sağanak nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.



