Yakayı ele verdiler! Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Sivas'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yakayı ele verdiler! Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:22

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir evdeki hırsızlık olayını D.I. ve S.I'nın gerçekleştirdiği tespit eden ekipler, kentten ayrıldıklarını belirledikleri şüphelilerin yeniden gelebileceklerini değerlendirerek aynı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, fiziki takip sonucunda aynı bölgedeki binalara girip çıktığını tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı.

TUTUKLANDI

Hırsızlık suçlarından 14 kaydı bulunan D.I. ile aynı suçtan 4 kaydı bulunan S.I, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #sivas

İlgili Haberler

Sivas'ta sır olay: Üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu

Sivas'ta sır olay: Üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu
Sivas'ta yurt banyosunda ölü bulunmuştu: Cenazesi İstanbul'a gönderildi!

Sivas'ta yurt banyosunda ölü bulunmuştu: Cenazesi İstanbul'a gönderildi!
43 kişiyi dolandırdılar! Sivas merkezli 'kripto' operasyonu: 2 tutuklama

43 kişiyi dolandırdılar! Sivas merkezli 'kripto' operasyonu: 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler