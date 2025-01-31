Yakayı ele verdiler! Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Sivas'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir evdeki hırsızlık olayını D.I. ve S.I'nın gerçekleştirdiği tespit eden ekipler, kentten ayrıldıklarını belirledikleri şüphelilerin yeniden gelebileceklerini değerlendirerek aynı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, fiziki takip sonucunda aynı bölgedeki binalara girip çıktığını tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı.
TUTUKLANDI
Hırsızlık suçlarından 14 kaydı bulunan D.I. ile aynı suçtan 4 kaydı bulunan S.I, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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