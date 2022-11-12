Sivas’ta yoğun sis etkili oldu
Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.
Şehri esir alan sis görüş mesafesini azalttı.
Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.
Sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı
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