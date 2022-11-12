Sivas’ta yoğun sis etkili oldu

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

İHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:49
Sivas’ta yoğun sis etkili oldu
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Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.

Şehri esir alan sis görüş mesafesini azalttı.

Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.

Sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı


Sis sivas uzun mesafe

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