Sivas'ta yurt banyosunda ölü bulunmuştu: Cenazesi İstanbul'a gönderildi!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:46

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:05

Sivas'ta SCÜ kampüsü içerisindeki İzzeddin Keykavus Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda dün saat 12.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; SCÜ Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ten dün akşam yemeği sonrasında haber alamayan yakınları, kaldığı yurda ulaşarak durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer, yaptıkları kontrolde, Öztürk'ü odasındaki banyoda hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Öztürk'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Eren Öztürk'ün bir süredir şiddetli zatürre rahatsızlığı yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi.