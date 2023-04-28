Sivas'ta zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
Sivas’ta yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi.
Sivas-Ankara karayolu Keresteciler Kavşağı'nda meydana gelen olayda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir araç kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı.
7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken araçlar yol dışına çıkarıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- İktidara yakın anketçi bile sonuca inanamadı
- Cumhur'un ortağından çok konuşulacak yanıt
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- Ünlü şarkıcı 'Şirinler' kadrosunda
- Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki