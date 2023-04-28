Sivas'ta zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Sivas’ta yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:29
Sivas'ta zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
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Sivas-Ankara karayolu Keresteciler Kavşağı'nda meydana gelen olayda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir araç kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı.

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken araçlar yol dışına çıkarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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