Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim" dedi.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:04
Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Koca, hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına ilişkin, "Yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum, İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'35 BİN YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ ARAMIZA KATILACAK'

Sağlık Bakanlığı'na yeni personel atamaları ile ilgili soruya yanıt veren Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek, mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacak. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum 1 hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ TAM KAPASİTE İLE HİZMETE ALINACAK'

Koca, açılışı planlanan yeni bir şehir hastanesi olup olmadığıyla ilgili, "Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak" dedi. 


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