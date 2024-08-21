Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 07:27
Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı
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Siverek-Diyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HA 279 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak, şarampole düştü.

Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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