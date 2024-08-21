Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Siverek-Diyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HA 279 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak, şarampole düştü.
Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O listeden sadece bir aile kaldı'
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- ‘İlçe komutanı, tuğgeneralden hamile kaldı’ iddiası
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Dilruba'ya cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye
- Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı
- Fatih Özkan'dan açıklama!
- Beşiktaş'ın kadrosunda sürpriz isim!
- Bakanlığa 'uyku keki' şikâyeti