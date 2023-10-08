‘Sivil toplum köyü', madenciler korosu eşliğinde açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesine, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nca (KASTOB) inşa edilen 'sivil toplum köyü', madenciler korosu eşliğinde açıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 15:23
‘Sivil toplum köyü', madenciler korosu eşliğinde açıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde, KASTOB tarafından yapımı tamamlanan 30'ar metrekarelik 176 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşan 'sivil toplum köyü'nün açılışı için tören düzenlendi. 

Törene, arama-kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen madenciler ile enkazdan çıkarılan ailelerin duygusal buluşmaları damga vurdu. Madenciler korusu moral konseri verirken, depremzedeler de eşlik etti. 

KASTOB Genel Başkanı Nevzat Duyar, Artvin'den Zonguldak'a kadar 24 ilin federasyon başkanları ile her zaman depremzedelerin yanında olduklarını, diğer STK'lara örnek teşkil etmek için 'sivil toplum köyü'nü kurduklarını söyledi. 

Duyar, bölgede yardım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Hatay Dernekler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Şakir Dağdelen ve Antakya Derneği Başkanı Ahmet Kara da Hatay'ın büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


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