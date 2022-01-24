Hale Soygazi: 'Fatma Girik ile 15 gün önce konuştuk, gayet iyiydi'
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi unutulmaz ismi Fatma Girik yaşamını yitirdi. 79 yaşındaki usta oyuncunun ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu. Girik'in ölüm haberinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan sinema sanatçısı Hale Soygazi, "Fatma Girik ile 15 gün önce konuştuk, gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.
Uzun zamandır Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan, yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden usta sanatçı Fatma Girik, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören Girik'in ölümünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.
HALE SOYGAZİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun dostu, sinema sanatçısı Hale Soygazi Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Soygazi, konuşması sırasında duygularına hakim olmakta zorlandı.
"15 GÜN ÖNCE KONUŞTUK..."
Soygazi, yaptığı açıklamada, "15 gün önce konuştuk, gayet iyi konuşuyordu ama işte bu hastalığı atlatamadı. Çok değerli bir oyuncumuz. Gayet iyiydi, gelin dedi, geleceğiz dedik. Tabii çok uzun konuşamıyorduk, tedavisi sürdüğü için ama gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.
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