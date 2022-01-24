Fatma Girik'in ölüm nedeni belli oldu

24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:23

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelmişti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden ise kamuoyuna ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada ölüm nedenine ilişkin şu ifadeler kullanıldı;

"Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."