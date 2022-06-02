Skandal bitmiyor; Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!

02 Haziran 2022 Perşembe, 08:19

Türkiye, İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerini konuşurken, İstanbul Ümraniye'den bir skandal görüntü daha geldi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, metro istasyonunda bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Görüntülerde, çiftin duvarı kendilerine bariyer yaptıkları ve görülmediklerini sandıkları bir anda arka açıdan çok net bir şekilde köprüden geçen vatandaşlar tarafından görülüyorlar.

Sosyal medyada bir anda dolaşıma giren videoda çiftin rahat tavırları dikkat çekerken, metro durağının çevresinde de insanların dolaştığı görülüyor.