Skandal bitmiyor; Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!

İstanbul'da Bebek sahilinde kaydedilen skandal görüntülerin ardından bir görüntü de Ümraniye'den geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Ümraniye metro durağında bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 08:19
Skandal bitmiyor; Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
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Türkiye, İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerini konuşurken, İstanbul Ümraniye'den bir skandal görüntü daha geldi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, metro istasyonunda bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Görüntülerde, çiftin duvarı kendilerine bariyer yaptıkları ve görülmediklerini sandıkları bir anda arka açıdan çok net bir şekilde köprüden geçen vatandaşlar tarafından görülüyorlar.

Sosyal medyada bir anda dolaşıma giren videoda çiftin rahat tavırları dikkat çekerken, metro durağının çevresinde de insanların dolaştığı görülüyor.


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