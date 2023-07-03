Skandal tiyatroya tepki: Kimden izin alındı?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.07.2023 - 03:00

Depremde büyük zarar gören Hatay Samandağ’a bağlı Koyunoğlu köyünde “Korku ve Kederin Kaçtığı Gün” adıyla yapılan çocuk tiyatrosu büyük tepki topladı. Hangi kuruma bağlı olduklarına ilişkin bilgi olmayan topluluğun gerçekleştirdiği oyunda, kuklacıların siyah kıyafetlerle yaptıkları seslendirmede deprem anları yeniden canlandırıldı. Oyunda bacak kesilme anından, depremde çıkan seslerin paylaşılmasına, depremin “Tanrının günahkârları cezalandırması” olarak değerlendirilmesine kadar birçok travmatik öğe bulunuyor. Yaşananları Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve uzmanlar Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Görüntülerden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu belirten Eryılmaz, “Çocuklarımızın travma yaşandığı bu süreçte düzenlenen oyunu ibretle izledik” dedi. Bu kapsamda destek almak isteyen ailelerin belediye ile iletişime geçebileceğini söyleyen Eryılmaz, “Çocuklarımızı tehlike altına alabilecek çeşitli provokasyonlara karşı halkımızı uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİMDEN İZİN ALINDI’

Bu etkinliği yapanların meşruluğunun irdelenmesi gerektiğinin altını çizen halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel de “Kukla oynatıcıları pedagog mu, çocuk psikoloğu mu, öğretmen mi? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin alınmış mı?” sorularını sorarak konunun mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti. Yüksel, “Bölgede yapılacak kukla oyunları, çocukların günlük oyunlarına yönelik bir içerik ile sunulmalı. Valilik ve kaymakamlık bu konuyu incelemeli, bölge halkı da mülki idareye şikâyette bulunarak konunun takipçisi olmalı” dedi.

‘EK TRAVMA YARATABİLİR’

Oyunun birçok sakıncalı öğeyi içinde barındırdığına dikkat çeken Çocuk ve ergen psikiyatristi uzman Dr. Gökçe Küçükyazıcı ise “Yetişkinlerin yüzlerini siyah şekilde kapatarak giyinmesinin uygun olmadığını, çünkü hiçbir çocuğun karanlık kıyafetli ve yüzleri görünmeyen kişilerle kendisini güvende ve iyi hissetmeyeceğinin” altını çizdi.

Oyunda tercih edilen aile içi diyalogların çocuklara ek travma yükleme riskine de değinen Küçükyazıcı, “Depremde yaşanan kayıplar için Allah’ı tüm yaşananların sorumlusu olarak göstermek ve cezalandırıcı gibi sunmak doğru değildir. Yaşanan travmaların nedeni işlenmiş günahlar gibi sunulmamalıdır. Çocuğun deprem konusunda yapabileceği hiçbir şey olmamasına rağmen sanki sorumluluk ve suç ailesindeymiş yaklaşımı riskli bir tutumdur. Bu yaklaşım çocukta takıntılar, suçluluk düşünceleri, kaygı, korku ve depresyonu tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Korku ve Kederin Kaçtığı Gün” adlı oyun için basın açıklaması yaptı. Söz konusu videodan; bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla haberdar olunduğunun belirtildiği açıklamada; “Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir. Oyununun yayımlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir” denildi.