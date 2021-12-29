SMA taraması, aile hekimlerinin iş yükünü artırdı
SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesi çiftlere tarama uygulaması, plansız olması nedeniyle testlerin yapıldığı ASM’lerdeki aile hekimlerinin tepkisini çekti.
Sağlık Bakanlığı’nın Spinal Müsküler Atrofi kısa adıyla SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesi çiftlere tarama uygulaması sorunlarla birlikte başladı. Tarama testlerini yapan ASM’lerdeki aile hekimleri, bakanlığın aldığı kararı “plansız uygulama” diyerek eleştirdi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Koruyucu sağlık hizmetleri aile hekimliğinin temel işlevidir. SMA taraması yapılması da koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için de aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sürekli artan iş yüküyle karşı karşıya bırakılmaması gerekir” dedi.
Aile hekimlerinin poliklinik, aşılama ve hasta takibi dışında ‘rapor verme’ gibi iş yükleri de olduğuna dikkat çeken Uğur, “Her türlü rapor düzenleme işinin ASM’lere verilmesi iş yükünü artırıyor” dedi. Aile hekimlerine sosyal medyada işleriyle ilgili paylaşım yapmaları halinde ceza öngören yönetmeliği de anımsatan Uğur, “Politik belirleyiciler, nitelikli hizmet sunma koşulları sağlanmalı” dedi.
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