Şoförü rahatsızlanan otobüs su kanalına düştü: Çok sayıda yaralı var!
Ankara'da şoförü direksiyon başında rahatsızlanan yolcu otobüsü su kanalına düştü, 16 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde E90 Ankara-Konya yolunun Gölbaşı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 01 AS 413 plakalı yolcu otobüsü, şoförü E.U.'nun (49) rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı.
Otobüs, yol kenarındaki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, şoför E.U. ile hostes M.Y.'nin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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