Sokak hayvanlarını besleyen öğretmene sürgün

12 Aralık 2021 Pazar, 15:40

Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki Anadolu Lisesi’nde coğrafya öğretmenliği yapan Çiğdem Beğen hakkında, sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Beğen, müfettişlerin hazırladığı 22 Nisan 2021 tarihli soruşturma raporundaki idari yaptırım teklifi gerekçe gösterilerek ve hizmetin “hizmetin gereği” denilerek başka bir okula tayin edildi.

Eğitim Sen Kastamonu Şubesi Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Üyemiz, İnebolu Anadolu Lisesi’nden alınarak Kastamonu Taşmektep Mesleki Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenliğine kendi isteği ve bilgisi dışında atanmıştır. Bahse konu soruşturma raporuna dayanılarak İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından verilen kınama cezası altı ay önce İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından iptal edilerek kaldırılmış olmasına ve Bakanlığa gönderilen ‘il dışına atama’ teklifi yedi aydır Bakanlıkça itibar edilip yerine getirilmemişken Kastamonu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu haksız ve hukuksuz uygulamaya imza atmıştır” denildi.

Yapılan açıklamada, yer değişikliği kararının arkasında İnebolu yerel yönetiminin olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bu kararlarına da İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü’nü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de ortak etmiştir. Üyemize verilen disiplin cezasının iptal edilmiş olması dikkate alınmadan yedi ay sonra yapılan bu tayin haksız ve hukuksuzdur. Bir öğretmenin sokak hayvanlarını besliyor diye kış gününde evini taşımak zorunda bırakılmasının sendikal ayrımcılığın bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz.”

Sendika yönetimi, sokak hayvanlarının bulundukları mekanlarda beslenmesinin hayvan haklarıyla ilgili yasa, yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle güvence altına alındığı belirtilerek, "Suç istinat edilerek bir öğretmenin sürgün edilmesi, öğretmeni emir eri gören, 'Ben nasıl istersem öyle yaşayacaksın, her şeyi ben bilirim' anlayışının Kastamonu iline yansımasıdır" açıklaması yapıldı.

"ORGANİZE BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Kastamonu Eğitim Sen Şubesi Hukuk Sekreteri Saim Çelebi ise alınan kararla ilgili ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“Gerekçesi, sokak hayvanlarını bulunduğu yerde beslemesiyle ilgili. Matbu dilekçelerle şikayet edilmiş, kınama cezası verilmişti. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından kınama cezası kaldırıldı. Ses soluk yoktu. 7 ay sonra ‘hizmetin gereği’ diye, öğretmenin isteği dışında, Kastamonu Valiliği ve il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il dışına bir meslek lisesine sürgün edildi. İl dışı tahin yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’nda. Organize bir şey olduğunu düşünüyoruz. 5-10 kişiye matbu dilekçe hazırlatılıp verdiriliyor ve soruşturma dosyası açılıyor.”