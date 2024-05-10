Sokak köpeğini öldüren saldırgan yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.
Samandağ ilçesinde bir şahsın sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ettiği ana dair görüntüler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayıldı. Durum üzerine harekete geçen Samandağ Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde köpeğe av tüfeğiyle ateş eden kişi gözaltına alındı.
Samandağ Kaymakamlığı söz konusu olayla ilgili, “Köpeği silahla vurarak öldürme olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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