Sokak köpeğini öldüren saldırgan yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:30
Sokak köpeğini öldüren saldırgan yakalandı
Abone Ol google-news

Samandağ ilçesinde bir şahsın sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ettiği ana dair görüntüler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayıldı. Durum üzerine harekete geçen Samandağ Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde köpeğe av tüfeğiyle ateş eden kişi gözaltına alındı.

Samandağ Kaymakamlığı söz konusu olayla ilgili, “Köpeği silahla vurarak öldürme olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.


Saldırgan haberleri silahlı saldırgan haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt‘ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 6 iş yerine kurşun sıkıldı

Esenyurt‘ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 6 iş yerine kurşun sıkıldı
Depremzede çocuğa cinsel istismar! Saldırgan tutuklandı

Depremzede çocuğa cinsel istismar! Saldırgan tutuklandı
Taksiciyi öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Bu defa 'pişmanım' dedi

Taksiciyi öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Bu defa 'pişmanım' dedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tepedekilerin ölüm dağıtan çocukları

Tepedekilerin ölüm dağıtan çocukları
Ece Gürsel’in annesiyle paylaştığı poz: Sosyal medyada gündem oldu

Ece Gürsel’in annesiyle paylaştığı poz: Sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika... Özgür Özel, Erdoğan’a sunduğu dosyayı açıkladı: 'Bunu ilk kez söylüyorum…'

Son Dakika... Özgür Özel, Erdoğan’a sunduğu dosyayı açıkladı: 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
Ece Üner’den Özgür Özel’le görüşen Taha Hüseyin Karagöz’e sert eleştiri: ‘Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir’

Ece Üner’den Özgür Özel’le görüşen Taha Hüseyin Karagöz’e sert eleştiri: ‘Atatürk’e hakaret etmiş bir şahıstır, ayrıca gazeteci değildir’
İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!

İsrail basını iddia etmişti: Ticaret Bakanı’ndan açıklama geldi!
Afra Saraçoğlu’nun ödül töreninde ilginç anlar: Temastan kaçındı!

Afra Saraçoğlu’nun ödül töreninde ilginç anlar: Temastan kaçındı!
Son Dakika... Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklamaya sevk edildi

Son Dakika... Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklamaya sevk edildi
İnci Taneleri’nde abla kardeş yıllar sonra buluştu

İnci Taneleri’nde abla kardeş yıllar sonra buluştu