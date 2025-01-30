Sokak ortasında öldürülmüştü... 'Kan davası' iddiası!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:05

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:05

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde İnönü Bulvarı'nda 23 Ocak'ta öğle saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tuncay Tatlı (44), sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ile gözcülük yapan şüpheliler kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceledi. İzlenen görüntülerden 6 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A.Ç., B.D., A.B., D.A., Ş.Ç. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın 'kan davası' nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.