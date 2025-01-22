Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 08:37

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:46

Tokat'ta Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi'nde gece saatlerinde başlayan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre; O.Ç. ve M.E. cadde üzerindeki bir aracın başında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O.Ç. belindeki silahla M.E.'nin bacaklarına ateş etti. Olay sonrası aracına binen O.Ç. olay yerinden uzaklaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kavgayı gören yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.E. olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş etme anı ise, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.