Sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Hayrullah Baş(43), sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 08:19
Sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldü
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Aşık Veysel Mahellesi 5733/2 Sokak'ta, dün saat 21.00 sıralarında 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Hayrullah Baş sokakta yürüdüğü sırada, husumetlisi olduğu belirtilen Ö.S. ile karşılaştı.

Ö.S., yanında bulunan tabancayı çıkartarak Baş'a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna aldığı mermiler ile ağır yaralanan Baş, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Baş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


Adli Tıp Kurumu haberleri

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