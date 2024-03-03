Sokakta yürürken vurulan şahıs hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü sırada silahla vurularak öldürüldü.

İHA
Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:34
Sokakta yürürken vurulan şahıs hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Olay, Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Alican Kırca, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. 

Olayın ardından sağlık ekipleri mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen başından vurulan Alican Kırca, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Milas Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


muğla haberleri milas haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Sultangazi'de dehşet: Hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı! Suç örgütü lideri Volkan Rençber ayrıntısı...

Sultangazi'de dehşet: Hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı! Suç örgütü lideri Volkan Rençber ayrıntısı...
Yer Denizli... Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

Yer Denizli... Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
Karaman’da adliye girişinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Karaman’da adliye girişinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum, Küçükçekmece ile Büyükçekmece'yi karıştırdı: 'Bugün bunu haber yaparlar...'

Murat Kurum, Küçükçekmece ile Büyükçekmece'yi karıştırdı: 'Bugün bunu haber yaparlar...'
Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Banka devinden Türkiye raporu! Dolar/TL ne kadar olacak?

Banka devinden Türkiye raporu! Dolar/TL ne kadar olacak?
Kütahya’da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da tüfek ve keserli kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kılıçdaroğlu'na 'mezhepçi' demişti... Tepki çeken Bahar Feyzan Alevi yurttaşlardan özür diledi

Kılıçdaroğlu'na 'mezhepçi' demişti... Tepki çeken Bahar Feyzan Alevi yurttaşlardan özür diledi
Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu