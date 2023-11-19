Soma'daki termik santralda önlem alınması için çağrı yapıldı: Yeni bir facia yaşanabilir

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Türkiye’de giden onlarca cana karşın iş cinayetleri konusunda önlem alınmıyor. Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından ihmaller zinciri ortaya dökülmüştü. Bu kez CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülürken Türk-İş’e bağlı Tes-İş Sendikası’nın Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ’ye uyarılarını gündeme getirdi.



Tes-İş Soma Şubesi tarafından 21 Eylül 2022’de işverene yazılan yazıda, işyerinin bazı bölgelerinde malzeme yorgunluğu, eskime, çürüme, çok sık arızalanmalar yaşandığı, çalışma koşullarının giderek zorlaştığı, bu durumun iş sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Çalışma sahasındaki yoğun su birikintisi, çamur, şılam, kül ve tozun iş kazalarına davetiye çıkardığı, iki çalışanın iş kazası geçirdiği kaydedildi. Çalışma sahasındaki eksiklerin (personel, malzeme, temizlik, araç bakım vs.) acele giderilmesi istendi.

Hiçbir işlem yapılmaması üzerine sendika, 7 Aralık 2022’de gönderdiği yazıda 21 Eylül’deki yazıyı anımsatırken 4 Kasım 2022’de meydana gelen kazanın bu konulardaki tereddütlerini yeniden gündeme getirdiğine işaret etti.

HİDROJEN KAÇAĞI VAR



Özellikle 1. ünite hidrojen kaçağının çalışanları tedirgin ettiğine vurgu yapılan yazıda, “Kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmadığını düşündüğümüz hidrojen kaçağı için bir an önce gerekli tedbirlerin alınması ve olası bir facianın önüne geçilmesi öncelikli konular arasında olması gerekmektedir” dendi. Yine önlem alınmaması üzerine sendika tarafından 11 Eylül 2023 tarihinde yeniden gönderilen yazıda, santralın yaşı itibariyle ortaya çıkan eskime, çürüme, sık arızalara işaret edildi. Çalışma koşullarının ağırlaştığı, iş güvenliğini tehdit ettiği, kaza riskini artırdığı vurgulandı. Çalışanların can tehlikesi yaşadıkları, bu durumun moral ve motivasyonu olumsuz etkilediği, bu konudaki önemli noktaların daha önce de sözlü ve yazılı olarak müdürlüğe bildirildiği anımsatıldı. Çalışma sahasındaki yoğun su birikintisi, çamur, şılam, kül ve tozun küçük büyük iş kazalarına davetiye çıkardığı tekrarlandı.



KIL PAYI KURTULUŞ



8 Eylül’de tozların alev alması nedeniyle yangın çıktığına işaret edilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Tecrübeli bir personelin havalandırma yolu açmasıyla oluşan gazın etkisi azaltılmış ve yangına müdahale eden personelin olası zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Yetkili servis amirlerine konu ile ilgili daha önce çalışanlarımız tarafından sözlü olarak iletilen riskler artarak devam etmektedir.”



Sendika 5 Ekim 2023’te işverene bir kez daha yazı göndererek 11 Eylül’de iletilen yazıyı anımsattı. İş sağlığı ve güvenliği konularındaki sıkıntıların görüşülmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurulunun acilen toplanması talep edildi.

CHP’li Bakırlıoğlu, özelleştirilen 13 termik santralın çevreye uyumu için 2020’ye kadar süre tanındığına, bu santrallardan altısının uyumu gerçekleştirmediği için kapatıldığına dikkat çekti. Soma Termik Santralı’nın da bunlardan birisi olduğunu ancak daha sonra geçici izin belgesiyle bu santralların 2027’ye kadar çalışmalarının önünün açıldığını dile getiren Bakırlıoğlu, santralda “alarm zillerinin” çaldığını kaydetti.

‘ÖNLEM ALINMAZSA TEKRARLAR’



Baca gazı arıtma filtresi çalışmalarının yapılmadığını belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Rutin bakımlar özelleştirme sonrasında bugüne kadar yapılmış değil. Çok ciddi iş güvenliği sorunları var. Yangınlar çıkıyor. Yetkili sendika devamlı işverene mektuplar yazıyor, uyarılarda bulunuyor. Buna karşın hiçbir yatırım yapılmıyor. Çünkü buradaki öncelik üretim, ne olursa olsun üretim. Termik santral Soma’nın hemen yanında. Eğer gerekli önlemler ve tedbirler alınmazsa Soma’da yine ikinci büyük bir facia yaşanabilir.”

