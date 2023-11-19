Soma'daki termik santralda önlem alınması için çağrı yapıldı: Yeni bir facia yaşanabilir
Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciada ihmaller zinciri ortaya dökülmüştü. Soma Termik Santralı’nda ciddi iş kazaları ve yangınların yaşandığını söyleyen CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Büyük bir patlama yaşanabilir. Başka facianın yaşanmaması için uyarıyoruz” dedi.
Türkiye’de giden onlarca
cana karşın iş cinayetleri
konusunda önlem alınmıyor.
Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te
301 madencinin yaşamını yitirdiği
facianın ardından
ihmaller zinciri ortaya
dökülmüştü. Bu kez CHP
Manisa Milletvekili Vehbi
Bakırlıoğlu, TBMM’de
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı bütçesi
görüşülürken Türk-İş’e bağlı Tes-İş
Sendikası’nın Soma Termik Santral
Elektrik Üretim AŞ’ye uyarılarını
gündeme getirdi.
Tes-İş Soma Şubesi tarafından 21 Eylül 2022’de işverene yazılan yazıda, işyerinin bazı bölgelerinde malzeme yorgunluğu, eskime, çürüme, çok sık arızalanmalar yaşandığı, çalışma koşullarının giderek zorlaştığı, bu durumun iş sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Çalışma sahasındaki yoğun su birikintisi, çamur, şılam, kül ve tozun iş kazalarına davetiye çıkardığı, iki çalışanın iş kazası geçirdiği kaydedildi. Çalışma sahasındaki eksiklerin (personel, malzeme, temizlik, araç bakım vs.) acele giderilmesi istendi.
Hiçbir işlem yapılmaması üzerine sendika, 7 Aralık 2022’de gönderdiği yazıda 21 Eylül’deki yazıyı anımsatırken 4 Kasım 2022’de meydana gelen kazanın bu konulardaki tereddütlerini yeniden gündeme getirdiğine işaret etti.
HİDROJEN KAÇAĞI VAR
Özellikle 1. ünite hidrojen
kaçağının çalışanları tedirgin
ettiğine vurgu yapılan yazıda,
“Kabul edilebilir sınırlar içerisinde
olmadığını düşündüğümüz
hidrojen kaçağı için bir an önce
gerekli tedbirlerin alınması ve
olası bir facianın önüne geçilmesi
öncelikli konular arasında olması
gerekmektedir” dendi. Yine önlem
alınmaması üzerine sendika
tarafından 11 Eylül 2023 tarihinde
yeniden gönderilen yazıda, santralın
yaşı itibariyle ortaya çıkan eskime,
çürüme, sık arızalara işaret edildi.
Çalışma koşullarının ağırlaştığı, iş
güvenliğini tehdit ettiği, kaza riskini
artırdığı vurgulandı. Çalışanların can
tehlikesi yaşadıkları, bu durumun
moral ve motivasyonu olumsuz
etkilediği, bu konudaki önemli
noktaların daha önce de sözlü ve
yazılı olarak müdürlüğe bildirildiği
anımsatıldı. Çalışma sahasındaki
yoğun su birikintisi, çamur, şılam, kül
ve tozun küçük büyük iş kazalarına
davetiye çıkardığı tekrarlandı.
KIL PAYI KURTULUŞ
8 Eylül’de tozların alev alması
nedeniyle yangın çıktığına işaret
edilen yazıda, şu ifadelere yer
verildi: “Tecrübeli bir personelin
havalandırma yolu açmasıyla oluşan
gazın etkisi azaltılmış ve yangına
müdahale eden personelin olası
zehirlenmesinin önüne geçilmiştir.
Yetkili servis amirlerine konu
ile ilgili daha önce çalışanlarımız
tarafından sözlü olarak iletilen
riskler artarak devam etmektedir.”
Sendika 5 Ekim 2023’te işverene bir kez daha yazı göndererek 11 Eylül’de iletilen yazıyı anımsattı. İş sağlığı ve güvenliği konularındaki sıkıntıların görüşülmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurulunun acilen toplanması talep edildi.
CHP’li Bakırlıoğlu, özelleştirilen 13 termik santralın çevreye uyumu için 2020’ye kadar süre tanındığına, bu santrallardan altısının uyumu gerçekleştirmediği için kapatıldığına dikkat çekti. Soma Termik Santralı’nın da bunlardan birisi olduğunu ancak daha sonra geçici izin belgesiyle bu santralların 2027’ye kadar çalışmalarının önünün açıldığını dile getiren Bakırlıoğlu, santralda “alarm zillerinin” çaldığını kaydetti.
‘ÖNLEM ALINMAZSA TEKRARLAR’
Baca gazı arıtma filtresi çalışmalarının yapılmadığını belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi:
“Rutin
bakımlar özelleştirme sonrasında
bugüne kadar yapılmış değil. Çok
ciddi iş güvenliği sorunları var.
Yangınlar çıkıyor. Yetkili sendika
devamlı işverene mektuplar
yazıyor, uyarılarda bulunuyor. Buna
karşın hiçbir yatırım yapılmıyor.
Çünkü buradaki öncelik üretim,
ne olursa olsun üretim. Termik
santral Soma’nın hemen yanında.
Eğer gerekli önlemler ve tedbirler
alınmazsa Soma’da yine ikinci büyük
bir facia yaşanabilir.”
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