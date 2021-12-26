Son dakika | Akdeniz'de deprem
Son dakika | Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz'de deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.
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