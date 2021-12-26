Son dakika | Akdeniz'de deprem

26 Aralık 2021 Pazar, 18:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz'de deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

