Son dakika | Akdeniz'de deprem

Son dakika | Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2021 Pazar, 18:30
Son dakika | Akdeniz'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz'de deprem meydana geldi. 

Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.


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