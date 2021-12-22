THY'deki 'depremde' Erdoğan iddiası: 'Yapılanma engellendi'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 16:32

Turkish Cargo’da, genel müdür olarak atanan Erhan Gök görevine başlamadan görevden alındı. Değerlendirmede bulunan İBB'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın THY Cargo için olağanüstü genel kurula izin vermediğini ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yapılanmasının engellendiğini söyledi.

Pandemi döneminde kargoculuk taşımacılığının öneminin artması ve ortaya çıkan lojistik ihtiyacının ardından büyüyen Turkish Cargo'nun geçen günlerde THY bünyesinden ayrılarak yoluna 'ayrı bir şirket' olarak devam edeceği duyurulmuştu.

THY’DEN 'KARGO' AÇIKLAMASI

Aycı, THY Kargo hakkında dün yaptığı açıklamada, ”Ankara ile istişare ile götürüyoruz. Cumhurbaşkanımızla istişare ile götürüyoruz. Ana sermayedarımız Varlık Fonumuzla istişare ile götürüyoruz. Dolayısıyla bunlar çerçevesinde bir plan var yürüyen” ifadelerini kullanmıştı.

THY Cargo projesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. THY Cargo'nun genel müdürlüğü görevine getirilen pilot Erhan Gök görevden alındı. Erhan Gök'e tahsis edilen araç ve telefon da geri alındı.

“ERDOĞAN İZİN VERMEDİ”

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık, Cumhuriyet’e, Gök’ün görevden alınmasını değerlendirdi.

İlker Aycı’nın THY Cargo için yönetimde olağanüstü genel kurul istediğini belirten Kıdık, Aycı’nın kargo şirketinin altını doldurmadığını ve bu yüzden Erdoğan’ın olağanüstü genel kurula izin vermediğini söyledi.

İcra kurulununda Aycı’ya izin vermediğinin söylendiğini belirten Kıdık, Aycı'nın istediği kargo yapılanmasının engellenmiş olduğunu belirtti.

THY’NİN BORÇ YÜKÜ

THY’nin büyük bir borç yükü altında olduğunu belirten Kıdık, THY Cargo’nun büyük bir yük getireceğini söyledi. Kıdık, “Yeni personel, yeni genel müdür yardımcıları, her şey yeni. THY'nin üstüne gelecek bir yükün kaldırılamayacağı düşünüldü” ifadelerini kullandı.