Son dakika | Ankara'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Son dakika | Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binada ilk bilgilere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralandı.
Olay, Polatlı ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Esen Sokak’taki bir gecekonduda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, otluk alanında çıkan yangın arazideki gecekonduya sıçradı. Yangının sıçradığı gecekonduda bulunan tüpün patlaması alevler evi sardı. Gecekonduda bulunan İ.G. ve F.G. isimli şahıslar çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralandı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 20, 2021
Ankara'da hafta içi Etimesgut ilçesinde 3 katlı bir binada doğal gaz sebebiyle meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan patlamadan sonra bir patlama haberi daha geldi.
Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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