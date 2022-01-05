Son dakika | Ankara'da kritik görüşme: Erdoğan ve Bahçeli buluşuyor
Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile kritik bir zirve gerçekleştireceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği bildirildi.
Erdoğan, bugün AKP'li milletvekilleri ile de bir araya gelmişti.
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