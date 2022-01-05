Son dakika | Ankara'da kritik görüşme: Erdoğan ve Bahçeli buluşuyor

Son dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile kritik bir zirve gerçekleştireceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 12:47
Son dakika | Ankara'da kritik görüşme: Erdoğan ve Bahçeli buluşuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği bildirildi.

Erdoğan, bugün AKP'li milletvekilleri ile de bir araya gelmişti.


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