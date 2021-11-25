Son dakika | Bakan Koca duyurdu! TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

25 Kasım 2021 Perşembe, 10:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 inaktif aşısı Turkovac için bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yerli aşıya ilişkin yeni bilgiyi paylaştı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

Hiçbir vatandaşımızın tedavisini dışarıda aranmayacağı sağlık altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü azaltmak için düzenlemeler yapmaktayız.

'DOKTORLARIN SABİT EK ÖDEMELERİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Doktorların sabit ek ödemelerini arttırmak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyaç var. Türkiye hızla yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Öncelikli olarak topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanmış durumdayız.

Hastaya zamanında ulaşılması, yerinde müdahale, evde sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması gibi hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Amacımız tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin etkili, verimli sunulmasıdır"