Son dakika | Birçok bankada erişim sorunu
Son dakika | Döviz kurundaki artışın önlenememesiyle birlikte bankalar döviz alım-satım işlemlerini kısa süreli olarak durdurdu. Son olarak doların 13 TL'yi aşmasının ardından birçok bankaya erişim sorunu yaşandığı belirtildi. Konuya ilişkin henüz herhangi bir bankadan açıklama gelmedi.
Türk Lirası her saniye erimeye devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faiz indirimine gidilmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13,45'i gördü.
Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 15,16'nın üzerine çıktı.
BAZI BANKALARA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR
Döviz kurundaki hareketliliğin inanılmaz boyutlara ulaşmasının ardından; bankaların mobil uygulamaları üzerinden döviz alım-satım işlemlerinin yapılamamaya başladığı ve birçok bankaya erişim sağlanamadığı belirtildi.
Yurttaşlar erişim sorununu sosyal medyadan dile getirmeye devam ederken; bankaların işlemleri kısa süreli olarak durdurduğu düşünülüyor.
Konuya ilişkin bankalardan henüz bir açıklama gelmedi.
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