Son dakika | CHP'li Mehmet Sevigen partiden ihraç edildi
Son dakika | CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı kararla, eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, partisinden ihraç edildi.
KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ İLE BİLİNİYORDU
Sevigen, parti içinde Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik sert eleştirileri ile biliniyordu.
Daha önce iktidara yakın Sabah gazatesine konuşan Sevigen, "Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” ifadelerini dile getirmişti.
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