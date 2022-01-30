Son dakika | İzmir’de korkutan deprem

30 Ocak 2022 Pazar, 23:52

İzmir'de, akşam saatlerinde deprem meydana geldi.

AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre deprem Dikili ilçesinde meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.