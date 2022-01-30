Son dakika | İzmir’de korkutan deprem
Son dakika | AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'de, akşam saatlerinde deprem meydana geldi.
AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre deprem Dikili ilçesinde meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 10.48 km. Dikili (Izmir)
Tarih-Saat : 30.01.2022, 23:09:25 TSİ
Enlem : 38.9638 N
Boylam : 26.6726 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/oqvu0R53MP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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