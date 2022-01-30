Son dakika | İzmir’de korkutan deprem

Son dakika | AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 23:52
Son dakika | İzmir’de korkutan deprem
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İzmir'de, akşam saatlerinde deprem meydana geldi.

AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre deprem Dikili ilçesinde meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.


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