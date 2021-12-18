Son dakika | Fahrettin Koca, en çok vaka artışı olan 9 ili paylaştı
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık arasında illere göre haftalık (100 bin kişide) vaka sayısını paylaşıp, vaka görünme oranı en çok artan 9 ili açıkladı.
Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı. 190 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 56 milyon 636 bin 507 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 51 milyon 119 bin 629'a yükseldi. Üçüncü doz aşı 13 milyon 543 bin 110'a ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 123 milyon 144 bin 781 oldu.
Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.
Son bir haftada koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Edirne,
- Artvin,
- Tekirdağ,
- Ordu,
- Trabzon,
- Kırklareli,
- Yozgat,
- Rize,
- Isparta.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.
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