Son dakika | Fahrettin Koca'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse (Covid-19) yakalanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz'' diyerek koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum'' dedi.
AÇILIŞA KATILAMAMIŞTI
Erdoğan, Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri açılışına yüz yüze katılamamıştı.
Canlı bağlantıyla katıldığı açılışın hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
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