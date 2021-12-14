Son dakika | Hastanede yangın! Tahliyeler başladı
Son dakika | Ankara'nın Mamak İlçesi Tuzluçayır mahallesinde bulunan özel bir hastanede yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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