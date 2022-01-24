Son dakika | İstanbul'da son durum: Mesailer erken bitti, kar şiddetini artırıyor
Son dakika | İstanbul kar yağışına teslim oldu... Kentin iç ve batı kesimlerinde kar etkisini iyice hissettirirken, kamu kurumlarında görevli memurların mesaisi 15.30'da sona erdi.
İstanbul, günlerdir uyarıları yapılan kar yağışına teslim oldu. Kentin iç ve batı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kar yağışı rüzgarın da etkisiyle tipiye döndü. D-100 Karayolu'nda bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
MESAİLER ERKEN BİTTİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle İstanbul'da kamuda mesailerin 15.30'da sona ereceğini açıkladı. Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecektir" dedi.
AKOM UYARMIŞTI
Kar yağışına ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AKOM Mühendisi Billur Albayrak bu akşam saat 17.00'ye dikkat çekmişti. "Bu akşam saat 16.00 - 17.00 sıralarında kar yoğunluğunun artmasını bekliyoruz" diyen Albayrak, yağışın gece boyunca etkili olmasını öngördüklerini söyledi. Yağışların il genelinde etkili olmasını beklediklerini dile getiren Albayrak, "Yağışların yer yer gök gürültülü ve şimşekli bir şekilde olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
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