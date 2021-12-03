Son dakika | Kartal’da kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı: 6 yaralı
Son dakika | Kartal TEM otoyolunda içinde yolcularla seyir halinde olan İETT otobüsüne, seyir halindeki kamyon arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kartal TEM otoyolu Çamlıca gişeler yakınında meydana geldi. İddiaya göre, içi yolcu dolu İETT otobüsü seyir halinde olduğu esnada arkadan gelen Ford marka kamyon sürücüsü İETT otobüsüne akranda çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü ile otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.
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