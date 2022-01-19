Son dakika | Kenan Yaşar AYM üyeliğine seçildi

Son dakika | Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar AYM üyeliğine seçildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 18:12
Son dakika | Kenan Yaşar AYM üyeliğine seçildi
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Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar AYM üyeliğine seçildi. Yaşar, daha önce AKP'de il yöneticiliği ve milletvekili aday adaylığı yapmıştı.

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