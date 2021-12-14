Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 14 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 14 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ!
Bakanlığın açıkladığı 13 Aralık Pazartesi gününe ait verilere göre, 18 bin 796 vaka tespit edilirken 171 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor artış yaşandı ve 22 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 181 yurttaş yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" ifadelerine yer verdi.
KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız. pic.twitter.com/RcXYhAengn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 14, 2021
Türkiye'nin 14 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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